"Евровидение-2019": конкурсу объявили массовый бойкот [ Редактировать ]
Стало известно, что Турция по-прежнему продолжает бойкотировать конкурс "Евровидение". Также более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 году должен состояться в Израиле.
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, Брайая Ино британский композитор, норвежская певица Мари Бойне и многие другие известные деятели культуры поддержали данное заявление, сообщает The Guardian.
В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Во время обострения ситуации в Газе израильские военные убили 62 безоружных палестинца, среди которых было шестеро детей.
"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную продолжающуюся десятилетиями политику в отношении нарушения прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, кто будет представлять Украину на детском "Евровидение-2018".
по теме
Столкновения в Палестине: что мешает сторонам конфликта провести переговоры?
Переговоры буксуют и даже усилия международных посредников ни к чему не приводят - обе стороны ставят условия, без выполнения которых сесть за стол переговоров не соглашаются
Израиль обеспокоен сменой власти в Палестине
В Палестине готовятся к смене власти - все убеждены, что отставка главы правительства Махмуда Аббаса по состоянию здоровья - не за горами и соратники настроены на борьбу за его пост
Ани Лорак восхитила поклонников соблазнительным образом (фото)
Украинская певица Ани Лорак появилась на красной дорожке фестиваля
Туреччина стягує бронетехніку до кордону з Сирією
До провінції Хатай спорядили танки, бронетранспортери та ракетні комплекси
Турция перебрасывает бронетехнику к границам Сирии
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии