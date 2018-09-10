Стало известно, что Турция по-прежнему продолжает бойкотировать конкурс "Евровидение". Также более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать песенный конкурс, который в 2019 году должен состояться в Израиле.

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, Брайая Ино британский композитор, норвежская певица Мари Бойне и многие другие известные деятели культуры поддержали данное заявление, сообщает The Guardian.

В тексте заявления говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Во время обострения ситуации в Газе израильские военные убили 62 безоружных палестинца, среди которых было шестеро детей.

"Евровидение-2019" следует бойкотировать, если его примет Израиль, пока он продолжает свою страшную продолжающуюся десятилетиями политику в отношении нарушения прав человека в Палестине", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, кто будет представлять Украину на детском "Евровидение-2018".