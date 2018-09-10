Классификацию фильмов, оказывается, можно осуществлять не только по жанрам, стилям и периодам выхода, но и по тому, для каких гаджетов они предназначены.

Так, существуют кинокартины, которые стоит смотреть исключительно в кинотеатре - со спецэффектами, бешеной динамикой событий и резкой сменой кадров. Есть фильмы, предназначенные для телефонов - например, короткометражные сюжеты для раздумий. Найдутся истории и для одиночного просмотра с ПК или планшета - так называемые фильмы-мотиваторы, в которые нужно вникать и анализировать. Но есть отдельная категория фильмов, которые после похода в кинотеатр хочется пересматривать дома - на большом экране и телевизоры LG 55 дюймов из сети мойо юа - идеальный гаджет для такого просмотра.

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Какие киноленты прежде всего стоит посмотреть на большом экране только что приобретенного устройства?

"Небоскреб". Современный фильм о самом технологичном здании XXI века, о его особенностях, обитателях и защитниках. Борьба, захватывающие дух спецэффекты, множество волнительных моментов и тревожная атмосфера, которая пропитывает весь сюжет от начала до конца – история точно оставит отчетливый отпечаток в душе каждого зрителя. "Тихоокеанский рубеж". Очередная невероятная история от талантливого Гильермо дель Торо о противостоянии мощных чудовищ, желающих захватить этот мир и боевых роботов, призванных этот мир спасти. Каждая битва – это отдельная история, наполненная переживаниями и мыслями о том, что же ждет планету завтра. Только для больших экранов. "Начало". Фильм, который поклонники Леонардо ди Каприо считают одной из лучших его работ. Что, если в сознание любого другого человека можно проникнуть через крепкий сон? А если начать наводить в нем порядки на свой лад? К чему приводит желание таким необычным способом совершить преступление века? "Безумный Макс: Дорога ярости". Эта кинолента смотрится превосходно на любом экране, но лучше все-таки отдать предпочтение именно 55-дюймовым панелям от LG. Погоня, яростная, жесткая, динамичная – от Безумного Макса не стоит ждать чего-то другого. Как закончится эта напряженная история? Чтобы узнать, стоит хотя бы раз посмотреть. "Лига справедливости". Снова супергерои, борьба и поиск путей спасения этого мира. Впечатляющие эффекты, сменяющие друг друга, мощнейшие битвы и добротный юмор – вселенная DC знает, чем порадовать своих поклонников. Этот фильм в кинотеатре, наверное, видели все, но почему бы не посмотреть его еще и дома?

Какой именно телевизор выбрать для просмотра фильмов со спецэффектами и почему LED и OLED-панели LG лучше всего справляются ролью "домашнего кинотеатра"? Ответы на эти вопросы ищите на официальном сайте корпорации.