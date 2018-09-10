Обычное изображение может хранить в себе некоторые секреты. Так, присмотревшись, можно найти другое изображение. Главное - проявить фантазию и взглянуть на вещи по-другому.

Совсем недавно сеть захватила одна оптическая иллюзия. На этом рисунке найти собаку может только 1% людей. А вы сможете?

Если вы не видите животные, мы дадим вам небольшую подсказку.

Вглядитесь в детали на лице мужчины. Его нос выглядит немного странным, не так ли? И глаза будто не совсем обычные.

Ниже вы найдете разгадку.

Переверните рисунок - и вы увидите собаку жует кость!

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