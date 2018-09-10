Доллар снова растет в обменниках. Фото: podrobnosti.ua

10 сентября средний курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков начал снова расти по сравнению с непрерывным падением в течение предыдущей недели.

Так, по сравнению с предыдущим банковским днем, курс покупки доллара вырос на 1,93 копейки до 28,0383 гривны, а средний курс продажи вырос на 1,97 копейки - до 28,3947 гривны, пишет "Лига.Финансы".

Максимальный курс доллара покупки составил 28,15 гривны, минимальный курс продажи - 28,25 гривны.

Средний курс покупки евро упал на 11,07 копейки и составляет 32,3257 гривны, средний курс продажи упал на 10,03 копейки до 32,9843 гривны за евро.

Продать евро дороже можно за 32,65 гривны, купить дешевле - за 32,75 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 копейки и составляет 3,680 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,5 копейки и составляет 4,183 гривны.

Максимальный курс наличной покупки - 4 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,05 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 10 сентября. Табл.: "Лига.Финансы"



Такое падение курса гривны к доллару можно назвать ожидаемым, так как НБУ на 10 сентября ослабил курс нацвалюты до 28,26 гривны за доллар.