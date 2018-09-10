Убитого в Киеве Вороненкова будут судить [ Редактировать ]
Убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова будут судить посмертно в России.
"Следствием ему заочно инкриминировались преступления… Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничество", - сообщается на сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что уголовное дело на Вороненкова было заведено, когда депутат был еще жив. Оно связано с тем, что его заподозрили в рейдерстве.
Говорится также, что делопроизводство не было прекращено после гибели Вороненкова из-за возражений его родственников.
Напомним, в марте 2017 года в Киеве на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко неизвестные расстреляли двух мужчин. Среди погибших был Денис Вороненков.
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