Ворожі провокації не обмежуються стріляниною. Окупанти вдаються і до методів психологічного впливу. Трапляються також курйозні випадки. Один день на передовій біля західних околиць Донецька - у матеріалі Геннадія Вівденка.

Ворог провокує, як може. Біля укріпрайону шахти "Бутівка" поплічники Кремля демонстративно вдаються до нецензурної лайки.

"Слишно, як вони нам кричать нецензурні слова: "укропи ви сякі такі пересяки". На провокацію не ведемося покуда. Нізя, у нас перемир'я", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.

На позиціях поблизу окупованого Донецька у районі Красногорівки та Мар'їнки - бійці стежать за підступними маневрами противника.

"Делає провокації. Запалює дим. У себе. Це, щоб нам це моя точка зренія, щоб ми думали в них много техніки, шоб вони думали, шо в них техніка прогрівається, щоб навести на нас жах", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

За розвідданими - цього тижня очікується посилення провокацій російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Центр із контролю та координації питань припинення вогню повідомляє - там розгорнуто до п'ятисот одиниць бронетехніки.

"Буде все видно. Будем посилювати дежурство. Посилювати бдітельность. Будем спостерігати. У нас щас перемір'є буде все видно", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

Для Івана з Києва це "шкільне перемир'я"- особливий час. Його син вже у восьмому класі, а батько чотири роки як б'ється з окупантами, відвойовуючи дітям мирне майбутнє.

"Уже четыре года не вижу его. Так получаеться, что не попадаю я на первое сентября. Смотрю по телеку, что родителя повели своего, но я так получилось на войне", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.

Минулого тижня - у період шкільного перемир'я - двоє наших бійців загинуло, дев'ятеро - дістали поранення.