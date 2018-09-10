Запоріжжя затопило дощем [ Редактировать ]
Сьогодні зранку Запоріжжя накрила сильна злива. Ливнівки не впоралися з потоками води, і в місті стався справжній потоп. У центрі машини не могли проїхати залитими вулицями і застрягли в заторах.
Дехто з водіїв зупинився, аби перечекати, поки вода спаде, дехто - ризикнув проїхати, але машини - глохли. Люди, які виходили з маршруток - вимушені були стрибати в калюжі. На алеї Слави - вода піднялася до рівня лавок.
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