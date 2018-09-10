Парад з нагоди 70-річчя заснування Північної Кореї - відбувся у Пхеньяні. Головною площею столиці проїхала важка техніка і маже 10 тисяч військовослужбовців, а місцеві жителі влаштували імпровізоване шоу - виклали різнокольорові картки зі словами вдячності Кім Чен Ину.

До святкувань приєднався і французький актор Жерар Депардьє, якого журналісти помітили серед натовпу. Цього року вперше обійшлося без демонстрації міжконтинентальних та балістичних ракет.

Місцеві видання пов'язують це з поліпшенням відносин зі сполученими Штатами. Дональд Трамп на своїй сторінці у Твіттері теж відзначив, що відсутність ядерних ракет на параді - це добрий знак.