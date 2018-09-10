У Кропивницькому містян навчали першої домедичної допомоги. Майстер-клас організували волонтери "Червоного хреста" просто неба на центральній площі міста.

Усім охочим показували, як надавати першу допомогу постраждалим у ДТП або під час серцевого нападу, як поводитися, якщо перехожому на вулиці стало зле та як реанімувати немовля. Фахові інструктори покроково пояснювали, як діяти в таких випадках.

"Все население первоначально должно уметь оказывать первую догоспитальную помощь, до приезда скорой помощи. Для того, чтобы максимально, ну, чем раньше оказана первая помощь, до приезда скорой помощи тем, больше у него шансов чтобы жить дальше", - говорить Таміла Асрієва, жителька Кропивницького.