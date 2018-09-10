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Выполните 7 простых действий, чтобы найти и купить идеальный ИБП для вашей техники:

перейдите по прилагаемой ссылке - откроется каталог ИБП;

настройте поиск – он сразу покажет, сколько моделей совпадает с заданными условиями;

сравните результаты – для этого можно использовать таблицу.

выберите подходящий вариант и перейдите на его карточку;

откройте №Где купить№ - появится список магазинов с текущими ценами на товар;

оцените предложения – выберите, где техника дешевле, и откуда быстрее приедет;

перейдите в магазин – нажмите на прилагаемую ссылку, и откроется страница на покупку ИБП у выбранного продавца.

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