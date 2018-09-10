В начале июня на Марсе возникла сильная пылевая буря. Известно, что катаклизм на красной планете возник в Долине Настойчивости и охватил всю площадь космического тела, сообщает NASA.

Специалисты NASA перевели марсоход Opportunity в кризисный режим из-за того, что его работа зависит от солнечных батарей, которые не могут работать в условиях бури.

Поиски аппарата не увенчались успехом, в то время как аналог марсохода Curiosity использует радиоизотопный термоэлектрический генератор(РИТЭГ), который позволил ему снять развитие катаклизма.

Curiosity находится на нижнем хребте Веры Рубин. Там он снял 360-градусную панораму, которая показывает последствия пыльной бури.

Ранее на Юпитере ученые нашли воду.