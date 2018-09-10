На Марсе "бушуют" пылевые бури (видео) [ Редактировать ]
В начале июня на Марсе возникла сильная пылевая буря. Известно, что катаклизм на красной планете возник в Долине Настойчивости и охватил всю площадь космического тела, сообщает NASA.
Специалисты NASA перевели марсоход Opportunity в кризисный режим из-за того, что его работа зависит от солнечных батарей, которые не могут работать в условиях бури.
Поиски аппарата не увенчались успехом, в то время как аналог марсохода Curiosity использует радиоизотопный термоэлектрический генератор(РИТЭГ), который позволил ему снять развитие катаклизма.
Curiosity находится на нижнем хребте Веры Рубин. Там он снял 360-градусную панораму, которая показывает последствия пыльной бури.
Ранее на Юпитере ученые нашли воду.
по теме
Зачем врут в школах: сила гравитации не существует
В зависимости от способов преподавания в школе, у детей формируется интеллект и восприятие мира. Эту манипуляцию интересно рассмотреть на примере ознакомления ученика с фундаментальным законом физики
Новый дом: ученые обнаружили еще одну пригодную для жизни планету
Астрономы Эдвин Кайт из Чикагского университета и Эрик Форд из Университета штата Пенсильвания провели компьютерную симуляцию эволюции водных миров
Возле Солнца обнаружили опаснейший гигантский объект
Недалеко от Солнечной системы астрономы обнаружили странный гигантский объект
Огромный астероид стремительно приближается к Земле
Специалисты NASA отслеживают этот и другие околоземные объекты, чтобы контролировать любые потенциальные угрозы извне
Переворот магнитных полюсов убьет человечество
Ученые рассказали, что произойдет при перевороте магнитных полюсов Земли