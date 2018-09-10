В Днепре пассажир маршрутки устроил скандал, угрожая использовать боевую гранату.

Граждане вызвали сотрудников правоохранительных органов и сразу несколько экипажей патрульной полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, рассказывает местное издание dnepr24.com.ua.

В тупике маршрута №27 в салоне микроавтобуса был обнаружен правонарушитель, который набросился на полицейских с отборной бранью и, в частности, нанес удар по лицу правоохранителю.

Злоумышленник задержан. При поверхностном досмотре граната не обнаружена.

За день до этого в Запорожье охранники супермаркет жестоко избили покупателя, что засняли на видео.