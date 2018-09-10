Продукты на вывоз: Украина рекордно увеличила экспорт фруктов и ягод [ Редактировать ]
За три месяца лета Украина увеличила экспорт замороженных ягод и фруктов на 80%.
"За первые три месяца нового сезона 2018/19 лет (с июня по август) Украина увеличила экспорт замороженных ягод и фруктов на 80% в стоимостном измерении, получив более 35 миллионов долларов экспортной выручки. Объем экспорта достиг около 20 тысяч тонн, что стало новым рекордом для первых трех месяцев сезона", - сообщает EastFruit.
Эксперты комментируют, что увеличение экспорта замороженных ягод стало возможным благодаря резкому росту производства малины в 2017 году, когда значительная часть продукции пропала через дефицит мощностей по заморозке.
Кроме того в начале 2018 года было построено сразу несколько новых мощных предприятий по шоковому замораживанию плодоовощной продукции, которые начали работать уже в новом сезоне.
Также в 2018 году увеличилось производство земляники садовой, малины, ежевики и голубики, что привело к дальнейшему падению цен на них.
Все это совпало с высоким урожаем ягод, таких как черника лесная.
В результате, цены упали и малину летних сортов, нередко закупали на замораживание по 7-10 грн/кг. В исключительных случаях цены превышали 10 грн/кг. При этом на свежем рынке получить цену выше 20 грн/кг не удавалось практически никому.
В дополнение к этому, за первые два месяца сезона резко вырос экспорт лука.
Отдельно сообщалось, что Украина увеличила экспорт в Евросоюз на треть.
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