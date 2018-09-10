Модель с витилиго стала "ангелом" Victoria's Secret (фото) [ Редактировать ]
Винни Харлоу, известная модель, страдающая витилиго - болезнью, вызывающей нарушение пигментации, стала новым "ангелом" Victoria's Secret.
О том что девушка прошла кастинг на звание одной из "ангелов" популярного бренда, она рассказала в Instagram.
Модель стала известной благодаря своей нобычной внешности - она покрыта большими белыми пятнами на темной коже. Популярность пришла к Харлоу после участия в шоу "Топ-модель по-американски".
Ранее Девушка с синдромом Дауна стала королевой красоты.
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