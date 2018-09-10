Винни Харлоу, известная модель, страдающая витилиго - болезнью, вызывающей нарушение пигментации, стала новым "ангелом" Victoria's Secret.

О том что девушка прошла кастинг на звание одной из "ангелов" популярного бренда, она рассказала в Instagram.

Модель стала известной благодаря своей нобычной внешности - она покрыта большими белыми пятнами на темной коже. Популярность пришла к Харлоу после участия в шоу "Топ-модель по-американски".

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