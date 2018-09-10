"Я уже не верю": Сенцов написал завещание [ Редактировать ]
Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили и удерживают в России, написал завещание на свое творчество.
"Он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - написала сестра режиссера Наталья Каплан в Facebook.
Также она опубликовала отрывок письма голодающего Олега Сенцова, где тот описывает свое состояние, а также отмечает, что не сломался.
"То, что я скоро выйду и ... все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - цитирует Каплан письмо Сенцова.
Режиссер также рассказывает о своем состоянии, называя его "стабильно-дрянное".
Как известно, состояние Олега Сенцова продолжает ухудшаться.
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