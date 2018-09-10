Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили и удерживают в России, написал завещание на свое творчество.

"Он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - написала сестра режиссера Наталья Каплан в Facebook.

Также она опубликовала отрывок письма голодающего Олега Сенцова, где тот описывает свое состояние, а также отмечает, что не сломался.

"То, что я скоро выйду и ... все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", - цитирует Каплан письмо Сенцова.

Режиссер также рассказывает о своем состоянии, называя его "стабильно-дрянное".

Как известно, состояние Олега Сенцова продолжает ухудшаться.