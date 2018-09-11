В Лондоне Даниэль Марах, которой несколько дней назад исполнилось 17 лет, упала с крыши четырехэтажного дома при загадочных обстоятельствах.

На суицид это было непохоже, так как девочка росла жизнерадостной.

"Она была счастливым подростком. Училась хорошо и не пропускала занятия. За что бы она ни бралась, ей все нравилось делать", - рассказал отец погибшей.

Отец рассказал, что в тот роковой день Даниэль выглядела взволнованной. Она переживала из-за экзамена и даже отказывалась поужинать с семьей. В итоге весь день она просидела в комнате и лишь к вечеру зашла поговорить в родительскую спальню.

Чарльз вспоминает, что через полчаса сверху раздался звук битого стекла и громкий хлопок. На последнем этаже дома была комната Даниэль и младшей дочери Шоны. В потолке у них имелось маленькое окно, через которое можно было выйти на крышу.

"Я услышал непонятные звуки и хлопок. Когда выглянул в окно, то увидел тело Даниэль. Я тут же бросился к ней, стал проверять ее дыхание, но она получила сильные травмы", - поделился мужчина.

По словам следователей, занимающихся этим делом, на суицид девочки это непохоже. Во-первых, все, кто ее знал, рассказывали о ней только самое хорошее. А во-вторых, мобильный телефон младшей сестры Даниэль был найден на крыше.

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