Здоров'я українського політв'язня в Криму Володимира Балуха, який голодує від 14 березня, значно погіршилося. Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

Каже, її підзахисний страждає від сильного головного болю, у нього запаморочення, болять спина та печінка.

Нагадаю, п'ятого липня російський суд засудив Балуха до п'ять років колонії загального режиму і штрафу - 10 тисяч рублів. Апеляцію, яку подали адвокати, - відхилили.