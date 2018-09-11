Володимир Балух страждає від болю у спині та печінці - адвокат [ Редактировать ]
Здоров'я українського політв'язня в Криму Володимира Балуха, який голодує від 14 березня, значно погіршилося. Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе.
Каже, її підзахисний страждає від сильного головного болю, у нього запаморочення, болять спина та печінка.
Нагадаю, п'ятого липня російський суд засудив Балуха до п'ять років колонії загального режиму і штрафу - 10 тисяч рублів. Апеляцію, яку подали адвокати, - відхилили.
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