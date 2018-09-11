На Миколаївщині пенсіонер влаштував стрілянину по дітях. Поранені 12-річний хлопчик та двоє дівчаток - п'яти і дев'яти років. Літнього чоловіка роздратувало, що сусідські діти бавились біля його воріт, тож вирішив їх провчити. Та саморобна зброя розірвалася просто в його руках. Зрештою - постраждали всі. Ось репортаж.

"Це дроб'ю, навєрно, попало. Кров в нього текла".

Ум'ятини в заборі, кров на землі. Це все, що нагадує про стрілянину напередодні. Жителі Нової Одеси вже другий день не можуть оговтатися. Скаржаться - сусід завжди поводився агресивно і часто створював проблеми. Жив сам, часто пиячив.

"Це ж сусід. він раніше на автобусе роботав. Послєднєє врємя дома сидів, ніде не працював. Як трезвий, то нормальна людина, а як вип'є, взагалі неадекватний", - говорить Володимир Іпатенко, сусід затриманого.

"Він такий, що всім врєд робить. обзиває, угрожає, дітей завлікає, обзиває нецензурними словами. Така людина. Він хоче з усіма говорить. А коли надоєсть, він агресивний стає", - говорить Світлана Наливко, сусідка затриманого.

Пані Світлана розповідає троє дітей гуляли неподалік будинку пенсіонера. І це, ймовірно, йому не сподобалося. Вгамувати галасливу компанію чоловік вирішив за допомогою Саморобної зброї. Але вистрелити не встиг, коли запалив пристрій, він розірвався у нього в руках. Цієї миті вилетів шріт. Постраждали - і пенсіонер, і діти. Наймолодшій дівчинці пощастило найбільше - після огляду лікарі відпустили її додому. Ще одну дівчинку та 12-річного хлопця направили на лікування до Миколаєва. У підлітка попереду операція.

"Мені попало два рази у ногу. За вухо і три рази в спину. - Больно? - Не, я спочатку не відчув. Коли він вистрілив, в мене був шок", - говорить Артем Хан, потерпілий.

"Чуть позже была доствалена девятилетняя девочка. У нее травмы немного меньше. Состояние легче. Она в травматологии. Под наблюденем вречей определяются с тактикой лечения. Угрозы жизни нет", - говорить Юрій Багрянцев, прес-секретар управління охорони здоров'я Миколаївської області.

Самого стрільця поліція затримала. Та чоловікові теж знадобилася медична допомога - у нього відірвало палець на руці. Сьогодні вдень його перевели з місцевої лікарні до Сізо.

"Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння адміністративних правопорушень. Як от: вчинення хуліганських дій, поява в стані алкогольного сп'яніння у громадських місцях. Вчора під час пострілу чоловік також знаходився у стані алкогольного сп'яніння", - говорить Олена Бережна, речник поліції Миколаївської області.

Зброю ж віддали на експертизу. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, звідки вона і навіщо шістдесятивосьмирічний чоловік тримав її вдома.