Принцесу Саудівської Аравії обікрали [ Редактировать ]
Принцесу Саудівської Аравії обікрали на 800 тисяч євро в одному з найдорожчих паризьких готелей. Із номера жінки, ім'я якої не називають, викрали коштовні прикраси. Вони зберігалися не в сейфі.
За даними поліції, слідів злому дверей - немає. Справу передали бригаді з боротьби проти бандитизму.
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