Справу передали бригаді з боротьби проти бандитизму

Принцесу Саудівської Аравії обікрали на 800 тисяч євро в одному з найдорожчих паризьких готелей. Із номера жінки, ім'я якої не називають, викрали коштовні прикраси. Вони зберігалися не в сейфі.

За даними поліції, слідів злому дверей - немає. Справу передали бригаді з боротьби проти бандитизму.