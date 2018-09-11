У Шри-Ланці люди руками збирають нафту з океану [ Редактировать ]
Три сотні людей зібралися на узбережжі поблизу шрі-ланкійської столиці, щоб очистити прибережні води. Напередодні там витекло 25 тонн нафти.
Прорвало трубу, якою паливо перекачували з танкера до підприємства на суходолі. Забруднені 3 кілометри берегової лінії.
Постраждали й жителі прибережних сіл, які заробляють на життя риболовлею. Нафтопереробний завод пообіцяв поміняти газогін, якому понад 50 років.
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