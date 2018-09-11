США згадують загиблих у терактах 11 вересня [ Редактировать ]
Сьогодня 17 річниця терактів у Нью-Йорку. 11 вересня 2001 року терористи з угруповання "Аль-Каїда" захопили літаки і спрямували їх у вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру.
Тоді загинуло майже 3 тисячі людей. Напередодні у Нью-Йорку відкрили станцію метро, розташовану під місцем, де колись стояли башти. У всій країні сьогодні відбудуться жалобні церемонії.
по теме
11 сентября: жуткие видео теракта
Теракт 11 сентября произошел ровно 17 лет назад, а память о нем до сих пор свежа и заставляет содрогаться не только США, но и весь мир
Теракт 11 сентября: ужасающие фотографии трагедии
11 сентября 2018 года исполняется 17 лет со дня самого масштабного и кровавого теракта
11 сентября: хронология кровавого теракта (фото, видео)
17 лет назад, 11 сентября, мир содрогнулся: серия терактов в США вселила страх в людей на всех континентах
Теракт у Кабулі: загинули десятки людей
Смертник на мотоциклі підірвався поблизу поминальної процесії - люди вшановували пам'ять національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда
Стрельба во дворе университета: погиб 20-летний студент
20-летний парень был найден мертвым на месте происшествия