У всій країні сьогодні відбудуться жалобні церемонії

Сьогодня 17 річниця терактів у Нью-Йорку. 11 вересня 2001 року терористи з угруповання "Аль-Каїда" захопили літаки і спрямували їх у вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру.

Тоді загинуло майже 3 тисячі людей. Напередодні у Нью-Йорку відкрили станцію метро, розташовану під місцем, де колись стояли башти. У всій країні сьогодні відбудуться жалобні церемонії.