В Прилуках Черниговской области сын местной градоначальницы Ольги Попенко, Ярослав, находясь за рулем, не справился с управлением и его авто протаранило электроопору.

При этом сам водитель не пострадал. Однако, как утверждают очевидцы, после ДТП сын мэра вел себя довольно агрессивно, бросался на активиста, который снимал последствия ДТП на видео.

Видео последствий аварии опубликовано в соцсети на странице группы "Неравнодушные прилучане".

Патрульные полицейские отвезли мужчину в больницу, где он отказывался проходить тест на содержание алкоголя в организме.

"Он с четвертого или пятого раза только понимал, что это с ним разговаривают. Он и на людей бросался после аварии, кого видел с камерой, на того и бросался", - говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что Ярослав Попенко был пьян, но сколько обнаружили промилле алкоголя в его крови не озвучили.

"Врачи подтвердили, что человек был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится расследование", - отметили в полиции.

После разбирательства водителя отпустили домой.

Как пишут местные СМИ, это уже не первое ДТП с участием сына мэра Прилук. Два года назад он, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, снес забор в одном домовладении.

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