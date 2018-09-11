"Сумасшедшие": Киркоров и Лорак шокировали фанатов странным танцем (видео) [ Редактировать ]
Ани Лорак и Филипп Киркоров исполнили странный "танец осьминога". Соответствующее видео опубликовала Ани Лорак на своей странице в Instagram.
Звезды станцевали танец, состоящий из волнообразных движений рук и покачиваний со стороны в сторону.
Пользователи сразу окрестили выступление "танцем осьминога".
Некоторые пользователи негативно восприняли увиденное и назвали певцов сумасшедшими.
😂 Когда ты на одной волне с другом! ❤️😀 @fkirkorov #новаяволна
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
по теме
"Похожа на трансвестита": Ани Лорак жестоко раскритиковали в сети (фото)
Украинская певица Ани Лорак поделилась новым снимком на своей странице в Instagram
"Хотела переплюнуть Пугачеву": Ани Лорак громко опозорилась
В последнее время Ани Лорак часто нарывается на критику
Алла Пугачева напугала фанатов признанием
Алла Пугачева несколько месяцев провела на отдыхе в Европе вместе с детьми Лизой и Гарри
Самые загадочные самоубийства звезд
По случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств, мы подготовили топ самых загадочных звездных самоубийств
Светлана Тарабарова впервые стала мамой
Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца возлюбленному, продюсеру Алексею Бондарю