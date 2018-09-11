Ани Лорак и Филипп Киркоров исполнили странный "танец осьминога". Соответствующее видео опубликовала Ани Лорак на своей странице в Instagram.

Звезды станцевали танец, состоящий из волнообразных движений рук и покачиваний со стороны в сторону.

Пользователи сразу окрестили выступление "танцем осьминога".

Некоторые пользователи негативно восприняли увиденное и назвали певцов сумасшедшими.

Ранее Ани Лорак громко опозорилась.