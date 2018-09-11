Мининфраструктуры займется кражами дизтоплива на железных дорогах [ Редактировать ]
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил создать рабочую группу, которая выработает действенный механизм по противодействию воровству при перевозках дизельного топлива из цистерн.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции
"Мы дали поручение "Укрзализныци" внести предложения относительно пломбирования цистерн. Сейчас пломбируются только верхние наливные люки, в то время как нижние не пломбируются и это дает возможность преступным группировкам сливать топливо из цистерн", - сказал министр Омелян.
Он отметил, что в последнее время проблема начала носить угрожающие масштабы.
"Мы получаем все больше сигналов от крупных и средних нефтетрейдеров о возрастающих объемах воровства на железных дорогах. Чтобы разобраться с проблемой создана рабочая группа, которая должна найти варианты решения конфликта", - отметил В.Омелян.
При этом министр добавил, что хочет понять на каком уровне происходят хищения.
Ранее "Анвитрейд" (Wexler Group) - один из крупнейших поставщиков топлива в Украине - инициировал обращение к руководству Минфраструктуры и Укрзализныци с просьбой разобраться в ситуации с хищениями при перевозках дизтоплива.
"От 300 кг до 10,5 тонн дизельного топлива не доезжает до пункта назначения в каждой цистерне на украинской железной дороге. Из-за юридической невозможности опломбировать нижние люки вагоно-цистерн, украинские предприятия теряют сотни миллионов гривен каждый год. Считаем необходимым добавить в Правила пломбирования официальную возможность пломбировать металлическими запорными устройствами все люки железнодорожных вагоно-цистерн, с обязательным занесением в сопроводительную документацию", - говорится в заявлении "Анвитрейда".
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