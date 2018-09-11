Военный эксперт Юрий Колесников считает, что депутаты Верховной Рады Украины умышленно саботируют работу Временной следственной комиссии по расследованию фактов подрыва обороноспособности Украины.

Об этом он заявил в комментарии интернет-изданию Guildhall.

Напомним, что в июне 2018 года украинский парламент поддержал проект постановления №8434 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы".

"С самого начала своего создания, Временная следственная комиссия по расследованию фактов разворовывания в ВСУ и подрыва обороноспособности страны, сформированная в парламенте, еще ни разу не собиралась на заседание и не проводит вообще никакой работы. Сегодня можно уверенно говорить, что процесс расследования полностью саботируется, эксперты не привлекаются, а создание комиссии носило исключительно политиканский характер. Я убежден, что в воюющей стране такие вещи не происходят просто так и то состояние в котором ВСУ вступили в войну в 2014 году тоже не случайность", - сказал Колесников.

"Сегодня, в этом контексте называют фамилии экс-министров обороны времен Януковича: Ежеля, Лебедева и Саламатина, но хочу подчеркнуть, что процесс системного разворовывания армии и подрыва нашей обороноспособности начался далеко не в 2010 году. Он начался гораздо раньше, носил непрерывный, системный характер и, безусловно, за ним стояли российские спецслужбы", - уточнил эксперт.

"Мы (экспертная среда) требуем объяснений, открытости работы и привлечения экспертов. Очевидно, если этого не произойдет в кратчайшие строки, на комиссии можно ставить крест и направлять соответствующие обращения уже в СБУ на предмет саботажа работы комиссии. Общество должно услышать фамилии, а виновные - понести ответственность", - подытожил Колесников.

В свою очередь, председатель Временной следственной комиссии Рады по проведению расследования фактов разворовывания в ВСУ и подрыва обороноспособности страны, народный депутат Украины Иван Винник отказался комментировать обвинения эксперта, заявив: "Я не буду это комментировать, это бред. Полтора месяца депутаты были на каникулах и, очевидно, что никто не собирался".

"Политическую окраску этому вопросу предал один из экс-министров обороны, который видит себя кандидатом в Президенты на следующих выборах. Когда такие обвинения делаются на упреждение, то, вероятно, соответствующему кандидату экс-министру есть, что скрывать", - добавил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп Винник.

Напомним, что министром обороны Украины с 2005 по 2007 год являлся Анатолий Гриценко. Как объяснял раннее бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, - тогда не существовало никакого военного плана по защите Украины от российской агрессии, потому что при Гриценко противником считался Запад, а не Россию.

"Ни руководство государства, ни Министерство обороны, ни СБУ, никто не реагировал на информацию об угрозе со стороны РФ, никто не думал, что Россия нападет. Они просто не соглашались с людьми, которые об этом говорили, и не готовились к возможному нападению", - рассказал Скипальский.