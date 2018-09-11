У Дніпрі фермера звинуватили у нестерпному смороді [ Редактировать ]
У Дніпрі конфлікт довкола свиноферми. Її на своєму обійсті влаштував місцевий підприємець. Чоловік розводить свиней, нечистоти зливає у лісосмугу поруч з оселями. А сусіди задихаються від нестерпного смороду. Подробиці - у сюжеті.
Нестерпний вереск Ірина чує щодня. Її сусід - фермер. Розводить свиней і корів. Уже півроку жінка не може дихати ні на вулиці, ні в будинку.
"Воздух насыщен какой-то гадостью, каким-то вонизмом, они чем-то обрабатывают. Дышать абсолютно нечем", - говорить Ірина, жителька Дніпра.
За двометровим парканом, кілька ангарів з худобою. За словами Ірини, це господарство незаконне.
"В конце огорода, незаконно, самозахватом выстроин ангар в котором находятся свиньи. Целевое назначение наших участков построение жилого помещения или благоустройство придомовой територии, но не разведение фермерского хозяйства", - говорить Ірина, жителька Дніпра.
Нечистоти фермер скидає в лісосмугу. Від ангарів прокопали кілька траншей, якими відходи стікають у велику яму, а звідти в ліс.
"Дышать нечем, вы сами слышите, с апреля месяца", - говорить Тетяна Горіленко, жителька Дніпра.
Перед приїздом журналістів - яму і канали закопують робочі. Фермер гостям, м'яко кажучи, не радий. Усі скарги сусідів називає надуманими. І запевняє - у лісосмугу стікають не відходи, а вода.
"Я не считаю, что я нарушаю. На данный момент 32 головы. 12 больших, маленкие не считаются. Я режу себе, для себя их держу и торгую я этим же мясом. У меня есть на это право, могу выращивать, могу резать, могу торговать", - говорить Вадим Бочевар, власник ферми.
Місцеві жителі вже засипали скаргами різні інстанції. Нарешті, посадовці таки приїхали з перевіркою, але фермер їх навіть на поріг не пустив.
"15 свиней и более находится на расстоянии 25 метров от жилья. Мы даже не смогли зайти на ферму и посмотреть где и сколько находится свиньи и коровы", - говорить Віталий Котелевець, головний фахівець відділу безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини.
Ветеринарам, екологам та поліцейським довелося пробиратися обхідними шляхами.
"Я вижу и отходы продуктов жизнедеятельности животных. Но померять их, я вижу что это деятельность ведется которая не соответствует закону", - говорить Владислав Кравченко, інспектор державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області.
Інспектори поїхали ні з чим. А місцеві жителі збираються писати чергову скаргу вже до прокуратури.
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