В Киеве легковой автомобиль попал в аварию и перевернулся на крышу, в результате чего на трассе образовалась большая пробка, сообщает "Обозреватель".

Авария случилась 11 сентября на Кольцевой дороге, у Жилянского моста.

На место прибыли спасатели и полиция. Причины ДТП неизвестны.

О пострадавших не сообщается.

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