В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП: движение "замерло" в пробке (фото) [ Редактировать ]
В Киеве легковой автомобиль попал в аварию и перевернулся на крышу, в результате чего на трассе образовалась большая пробка, сообщает "Обозреватель".
Авария случилась 11 сентября на Кольцевой дороге, у Жилянского моста.
На место прибыли спасатели и полиция. Причины ДТП неизвестны.
О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Прилуках пьяный сын мэра устроил ДТП.
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