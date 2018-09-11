Теракти 11 вересня: у США пройдуть пам'ятні заходи [ Редактировать ]
Сьогодні 17 річниця наймасштабнішого теракту в історії людства. 11 вересня 2001 року терористи-смертники "Аль-Каїди", на захоплених літаках атакували вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Тоді загинуло майже три тисячі людей.
У відповідь на атаки - адміністрація Буша санкціонувала вторгнення військових сил США до Афганістану, де, як припускали, перебував організатор терактів Усама Бін Ладен.
А пізніше до Іраку, щоб покарати Саддама Хусейна, якого підозрювали у підтримці Бін Ладена. Останнього ліквідував 2011 року у Пакистані - загін американського спецназу. У США сьогодні відбудуться офіційні пам'ятні заходи.
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