Сьогодні 17 річниця наймасштабнішого теракту в історії людства. 11 вересня 2001 року терористи-смертники "Аль-Каїди", на захоплених літаках атакували вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Тоді загинуло майже три тисячі людей.

У відповідь на атаки - адміністрація Буша санкціонувала вторгнення військових сил США до Афганістану, де, як припускали, перебував організатор терактів Усама Бін Ладен.

А пізніше до Іраку, щоб покарати Саддама Хусейна, якого підозрювали у підтримці Бін Ладена. Останнього ліквідував 2011 року у Пакистані - загін американського спецназу. У США сьогодні відбудуться офіційні пам'ятні заходи.