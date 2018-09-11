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Экс-капитан сборной Франции по регби Марк Сесильон приговорен к 12 месяцам тюрьмы, шесть из которых - условно. Этот срок он получил за нападение на человека в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент случился в конце августа, сообщает L'Indépendant.

При этом Сесильон управлял машиной в нетрезвом состоянии, за что был дополнительно оштрафован на 350 евро и приговорен к общественным работам.

Отметим, что в ноябре 2006 года Сесильон был приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство жены во время вечеринки в августе 2004 года. В 2008 году приговор сократили до 14 лет тюрьмы, а в 2011 году он и вовсе был освобожден.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, 12-летний школьник пытался застрелить учительницу.