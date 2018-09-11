Бельгийские исследователи из Левенского католического университета нашли способ взломать автомобиль Tesla Model S всего за две секунды. Об этом сообщает The Wired.

Взлом электрокара происходит при помощи клонирования брелка от автомобиля Tesla, который после нажатия посылает электрокару по беспроводному соединению криптографический код, чтобы разблокировать двери и запустить двигатель.

По словам ученых, для проникновения в автомобиль хакерам понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 долларов.

Исследователи сообщили об уязвимости еще в 2017 году. Тогда представители Tesla поблагодарили экспертов и выплатили им 10 тысяч долларов, однако компания не исправляла уязвимость до июня 2018 года.

"Основываясь на исследованиях, представленных этой группой, мы работали с нашим поставщиком, чтобы сделать наши брелки более безопасными, внедряя более надежную криптографию для Model S", - заявили в компании Илона Маска.

Они также отметили, что клиенты, купившие автомобиль до июня 2018 года, получат обновление безопасности.

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