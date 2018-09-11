Сергей Шнуров показал новую подругу (фото, видео) [ Редактировать ]
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров впервые после развода вышел в свет с новой спутницей.
Девушка, которая, по словам самого музыканта, является поэтессой, сопровождала его на церемонии вручения 16-й ежегодной премии "Человек года" по версии GO, сообщает super.ru.
Свою даму Шнуров представил, как "поэтессу Варвару". Она является выпускницей МГУ Ольгой Абрамовой - 27-летней дочерью бизнесменов из Екатеринбурга.
Девушка изучала историю искусств в Лондоне и находилась в отношениях с сыном владельца "М-Видео" Ларри Зайонцем.
До этого Сергей Шнуров рассказал о причинах развода с женой. Своей версией поделилась и его экс-супруга Матильда.
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