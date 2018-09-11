На Донбасі знищено двох бойовиків [ Редактировать ]
На Сході минулої доби загинув наш військовий, один боєць - поранений. Ще одного армійця поранено вже сьогодні. Окупанти від початку доби вже тричі атакували наші позиції в Кримському, ворожі обстріли також зафіксовано в Широкиному, Кам'янці та Золотому.
Напередодні по наших позиціях бойовики відкривали вогонь 24 рази. Оборонці Кримського на Луганщині витримали аж дев'ять атак російських найманців. Проти захисників Луганського та Водяного ворог задіяв міномети 120 та 82 калібрів. По інших населених пунтах били з гранатометів, кілька разів застосували БМП.
Наші оборонці змушені були відкривати вогонь у відповідь - двох окупантів знищено, чотирьох поранено.
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