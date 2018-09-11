Стан Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 120 днів стрімко погіршується. У нього почалася гіпоксія - нестача кисню в органах, насамперед у серці та мозку. Про це в листі до своєї сестри написав сам політв'язень. Наталя Каплан розповіла, що Олег днями склав заповіт, вказав, що робити з його творчим доробком у разі смерті. Він уже не вірить, що вийде на волю, але здаватися не збирається.

Заклики звільнити українського режисера та інших українських політв'язнів пролунали на відкритті щорічної конференції ОБСЄ. Голова американської делегації, посол Майкл Козак нагадав, у російських тюрмах і колоніях зараз близько 60 українських бранців.

Дипломат наголосив, що війна в Україні, яку розпалила і системно підживлює Росія, є найгіршою кризою безпеки в Європі з 90-х років. Також посол підтвердив, що санкції проти Кремля залишатимуться чинними, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.