Їх було шестеро. Британська преса розкриває сенсаційні подробиці отруєння Сергія Скрипаля. З'ясувалося, що окрім вже відомих двох підозрюваних, в операції брали участь ще чотири людини. То хто допоміг розвідникам вийти на виконавців? Дивіться в нашому матеріалі.

Джерела заговорили. Відразу кілька британських видань опублікували нові дані про отруєння колишнього агента ГРУ і його доньки. Судячи з повідомлень преси, операція в Солсбері виявилася провальною для російської військової розвідки.

Таблоїд Daily Express пише, що розкрити імена двох підозрюваних допоміг російський агент із позивним "Аполлон".

Він працював у посольстві РФ у Римі, де збирав інформацію про діяльність НАТО. Службі зовнішньої британської розвідки, МI6, вдалося його завербувати.

Уже після отруєння в Солсбері агента перевезли до Великої Британії, де він упізнав підозрюваних і назвав їхні справжні імена.

Чотири місяці спецслужби вивчали маршрути агентів ГРУ. У цій операції задіяли 250 слідчих із Національної контртерористичної мережі. Хотіли простежити, чи виїдуть підозрювані знову з Росії. Але за весь цей час закордонні паспорти на імена "Олександра Петрова" і "Руслана Бошірова" більше не використовувалися.

Насправді в операції брали участь не двоє, а шестеро агентів. Про це пише видання Daily Mirror з посиланням на власні джерела. Ще четверо прибули до Великої Британії майже одночасно з Петровим і Бошіровим, але до інших аеропортів і використовуючи справжні імена в'язнів у ЄС, щоб не отримувати візу. Усі шестеро входили до групи "Чистильники". Резервний склад мав тримати під наглядом Скрипаль і прикрити в разі непередбаченої ситуації.

Як і в касовому кіно про шпигунів, в історії з отруєнням Скрипалів не обійшлося без любовної лінії. Преса пише, що Юлія Скрипаль зробила фатальну поїздку в Солсбері, щоб просити в батька благословення на шлюб зі своїм коханим. Він нібито працює на один із підрозділів ФСБ Росії, яким керує його мати.

За даними газети Daily Mail, романтичні стосунки Юлії могли бути медовою пасткою для Сергія Скрипаля. Після отруєння наречений жодного разу не контактував з донькою подвійного агента і зараз переховується.

Але доки преса смакує деталі шпигунських ігор, британський уряд зберігає мовчання, не приймаючи і не спростовуючи скандальні деталі.