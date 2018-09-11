11 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке закончились тем, что курс доллара упал сразу на 7 копеек.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,07 гривны за доллар, максимальные - 28,12. В продаже минимальные котировки с момента открытия составили 28,10, максимальные - 28,17 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 32,6895/32,7448 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,5336/32,5454 гривны за евро,.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4008/0,4018 гривны за рубль, к закрытию составили 0,4016/0,4020 гривны за рубль.

11 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз касательно инфляции на 2019 год.