Необходимо снизить тариф на газ для населения и сделать субсидии доступней - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Отопительный сезон под угрозой. Об этом заявляют газовики. По их словам, на многих предприятиях попросту не хватает денег. Из-за чего не реконструируют сети и люди увольняются? Подробнее расскажет Юлия Жешко.
На этих автомобилях газовики "Черниговгаза" выезжают на вызовы. Всего, таких машин здесь 4. Рабочие говорят, что техники хватает. Но при этом, за последние полгода с предприятия ушли около 200 человек.
Причина массовых увольнений - мизерная зарплата. Учитывая, что на предприятии работают чуть более 2000 человек, кадров не хватает. Но как выйти из этой ситуации не знают.
"Дефіцит кадрів становить 20%. Тобто 400 вакансій в нас вільні. Натомість НАК "Нафтогаз" виписує собі премії. Тоді як у нас фонд зарплати на 2000 працівників становить 207 млн", - говорит Наталия Свириденко, специалист по связям с общественностью ПАО "Черниговгаз".
"Недостаток финансирования, изношенность сетей и большой дефицит опытных кадров. И мы хотим сказать, что нужно пересмотреть долю тарифа", - говорит Евгений Денисенко, главный инженер ПАО "Черниговгаз".
Чтобы прояснить ситуацию обратились к политикам. Предприятие посетил народный депутат Юрий Бойко. Разговор с коллективом вышел не простым.
"Только после смены власти, мы сможем изменить ситуацию. Сегодняшняя власть не намерена поднимать вам зарплату. Говорю откровенно. Вы воюете с собственниками облгазов, а причем тут люди, которые вынуждены выходить на линии, от которых зависит безопасность", - заявляет Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
По словам работников, они получают не больше 4 тысяч гривен.
"Молодежь за такие деньги работать не хочет. Смотрите, у вас средняя зарплата. - Средняя у слесаря например 4-5 тысячи. - А давайте вспомним, когда у нас было переоружение".
В то же время, на заоблачных тарифах наживается газовый монополист, говорит Бойко.
"Могу ответственно заявить, что газовая отрасль управляется даже не премьером и не президентом. Они ходят в Американское посольство. Они все это взяли, собрали у себя. Облгазы посадили на минимальный тариф. Чтобы только не померли - говоря бытовым языком. А себе забрали сверхприбыль. Рассказали что это реформа газовой отрасли", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
Усугубляют ситуацию и долги за потребленный газ.
"Во всех регионах нашей страны есть проблемы с задолженностью за газ. И они связаны не с тем, что люди не хотят платить тарифы, которые для них задрали. Люди не могут платить этот космос. Возникают долги. А заложниками становятся опять-таки население страны", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
По словам оппозиционеров, чтобы разорвать этот порочный круг - необходимо снизить тариф на газ для населения и сделать оформление субсидий более доступным.
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