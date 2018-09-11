Стрельба в центре Киева: полиция задержала стрелка [ Редактировать ]
Полиции удалось найти стрелка, который сегодня днем ранил девушку в центре Киева. Свидетели запомнили, из какого окна прозвучал выстрел. Когда правоохранители пришли с обыском, оказалось, что оружием воспользовалась 60-летняя бабушка. У нее изъяли патроны и пневморужье.
Женщина призналась, что ее возмутило поведение молодой пары на улице. И поэтому ничего лучше, чем нажать на курок, она не нашла. В результате девушка получила ранение в плечо. Сейчас она в больнице.
А вот бабушке со слабыми нервами за такие воспитательные методы грозит семь лет тюрьмы.
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