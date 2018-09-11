В Киеве подтвержден случай заболевания лихорадкой Западного Нила у мужчины.

Заболевший отдыхал на Крите, сообщила ведущий инфекционист Украины профессор Ольга Голубовская, передает "Укринформ" 11 сентября.

Так, а Александровскую больницу был госпитализирован молодой мужчина с менингитом. У пациента, по некоторым особенностям течения болезни, было заподозрено лихорадку Западного Нила.

"Диагноз "менингиальная форма лихорадки Западного Нила" подтвержден официально. На сегодня состояние пациента стабильное, динамика позитивная, но о прогнозах говорить еще рано", - сообщила Голубовская.

Лихорадка Западного Нила - заболевание, которое проявляет в настоящее время невероятную активность в Европе.

"В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния. Ситуация настолько серьезная, что запланировано ее обсуждение на 68 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая пройдет в Риме 17-20 сентября", - рассказала Голубовская.

Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции — птицы и грызуны. У 80% людей инфекция протекает бессимптомно.

"У 20% заболевших развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Самыми опасными в плане прогноза являются поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит), смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", - отметила Голубовская.

Тем временем на Закарпатье введен карантин из-за смертельной болезни.