Очередная акция протеста возле здания НАПК. Активисты требовали отчета главы агентства Александра Мангула по делу о нарушениях в декларациях Андрея Павелко. В чем обвиняют главу Федерации Футбола Украины? Подробности в нашем сюжете.

"Банду геть! Банду геть!"

"Если есть одно нарушение, коррупционное и он должен понести наказание. А тут 11!"

Именно столько нарушений сотрудники НАПК нашли в декларациях главы ФФУ Андрея Павелка. Но соответствующие протоколы в правоохранительные органы антикоррупционеры отправлять не торопятся.

"НАЗК должен был передать эти документы в суд, в Генпрокуратуру и так далее", - заявляет Денис Шинкаренко, глава общественной организации "Стоп Нелегал".

"Вже 5й місяць засідають в будівлі НАЗК, а не йдуть далі до відповідних органів", - говорит Александр Омельченко, общественный активист.

По мнению общественных активистов, "затягивание" процесса не случайно.

"Как нам стало известно, в 16 году Федерация Футбола отправляла гостей во Францию, то есть заказывали чартерные рейсы, самолет. И среди этих гостей, был Мангул. За него заплатили деньги, чтобы он поехал и это доказывает дружественные связи между Павелко и главой агентства Мангулом", - говорит Денис Шинкаренко, глава общественной организации "Стоп Нелегал".

После небольшого пикета, активисты решили утроить "очную ставку" с главой НАПК Александром Мангулом. Для этого даже к чиновнику на прием заранее записались. Но безрезультатно.

"- Просто є певний порядок прийому людей, яким ви можете скористатися.

- Ми записалися на прийом, але потім нам повідомили, що потрібно записуватися за 10 днів. Я сам як юрист, я можу вам сказати, що такого не можна робити".

"Уже неоднократно здесь стояли. И спрашивали Мангула относительно этих деклараций, но ответа мы так и не получили", - говорит Денис Шинкаренко, глава общественной организации "Стоп Нелегал".

Подобные акции протеста общественники устраивают не первый раз. Регистрировали даже петицию на сайте президента с просьбой проверить растраты и довести следствие о присвоении более ста шестидесяти миллионов гривен до логического завершения. По данным активистов, глава ФФУ нарушает правила игры. В частности, при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.

"Компанія ФФУ продакшн, яка має безпосередньо відношення до Андрія Павелка, виграє тендери на штучне покриття, постіл штучних полів. Але як ми дізналися зі слів та розслідування журналістів - ця компанія не виготовляє покриття, а закупає їх. За межами території України, по занижених тарифах. Але в декларація та звітах, вона вказує, що виготовляє їх на ФФУ продакшн, продає їх по завишеній ціні. Таким чином наносить збитки бюджету України", - говорит Александр Омельченко, общественный активист.

Не проблема и выделить деньги на их строительство. Ведь Павелко можно назвать настоящим должностным магнатом. Вопреки украинскому законодательству, он занимает сразу несколько высоких должностей: президент ФФУ, народный депутат и глава бюджетного комитета Верховной Рады. Махинациями чиновника уже заинтересовались в агентстве по борьбе с коррупцией.

"В НАБУ також відкрите кримінальне провадження, в якому фігурує Андрій Павелко - про розкрадання бюджетних коштів по будівництву та покриття, штучним покриттям стадіонів, які зараз будуються на території України", - говорит Александр Омельченко, общественный активист.

Активисты уверяют, подобные акции протеста будут проводить до тех пор, пока в НАЗК их не услышат.