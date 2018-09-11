Исследователи из США доказали эффективность новой вакцины против меланомы – рака кожи. Для этого ученые Научно-исследовательского института Скриппса провели ряд экспериментов на грызунах. В препарат, предназначенный для борьбы с раком, добавляли дипровоцим. Он в свою очередь, является адъювантом – вещество, стимулирующее иммунитет.

Специалисты провели тестирование около 100 тысяч химических соединений, которые могли бы повысить эффективность химиотерапии в борьбе с меланомой. Благодаря этому, ученые смогли найти вещество, которое получило название дипровоцим. Оно связывается с толл-подобными рецепторами – белками, которые активируют клеточный иммунный ответ, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

В эксперименте ученые использовали мышиную модель агрессивной меланомы. Раковые опухоли были генетически модифицированы для синтеза яичного белка овальбумина, который играет роль антигена, вызывающего иммунный ответ. Животные были разделены на три группы в соответствии с различными типами терапии. Одни получали инъекции овальбумина и анти-PD-L1 — препарата, который предотвращает устойчивость раковых клеток к защитным системам организма. Во второй группе грызунам проводилась инъекция овальбумина, анти-PD-L1 и дипровоцима. В третьей группе дипровоцим был заменен на другой тип адъювантов — квасцы.

Ранее ученые назвали причину эпидемии рака в мире.