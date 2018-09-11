В Бердянске Запорожской области начались военные учения морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, что обеспокоило местных жителей.

"Уже вчера бердянцы и гости города видели в небе военные маневры вертолетов, что вызвало большое беспокойство. Еще раз подчеркиваем - это военные учения, поэтому в дальнейшем сохраняйте спокойствие", - сообщила пресс-служба мэрии Бердянска 11 сентября.

С 10 по 14 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях морская пехота проводит практические учения, информацирует штаб командования морской пехоты ВМС ВСУ.

Военные оттачивают свои навыки в противодействии высадке передовых отрядов морского десанта противника со взятием под охрану, контроль и удержанием важных объектов.

Несколькими днями ранее ФСБ задержала украинский корабль под Бердянском. После этого ВМС Украины направили боевые корабли в Азовское море.