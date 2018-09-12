На небе растущая Луна в Весах. Воздержитесь от важных решений, пусть все идет естественным путем, расслабьтесь и слушайте свое шестое чувство, так как разум сегодня не играет никакой роли. Только прислушиваясь к инстинктам, вы определите правильное направление.

Овен

Сняв наконец-то с себя ответственность, вы сможете почувствовать легкость. Однозначно пойдут на пользу острые ощущения и новые эмоции. Старайтесь пускать в свою жизнь новые ощущения и наполнять ее яркими моментами.

Телец

Сегодня хороший день для предложения руки и сердца. Если вы никак не можете дождаться, когда партнер проявит инициативу, то смело делайте первый шаг сами. Сегодняшний день наполнит вашу личную жизнь искренними глубокими чувствами.

Близнецы

Свободных представителей знака ждет неожиданная встреча и погружение в океан настоящей любви. Семейным людям можно только позавидовать - у вас даже мысли будут совпадать. Если вы еще не были в отпуске, то пора отправляться.

Рак

Сегодня вы будете более эмоциональны, чем обычно. Вашему партнеру эти изменения придутся по душе. Тем, кто еще не встретил свою половинку, судьба подарит роковую встречу. Главное - смотрите в оба и не прозевайте свое счастье.

Лев

Появится хорошая возможность сделать огромный рывок в карьере. Однако, будьте осторожны, ситуация может осложниться рядом недоразумений, спровоцированных нечестностью партнеров. Не волнуйтесь, ваша ловкость ума и умение быстро реагировать помогут все наладить.

Дева

В этот день не стоит торопить события. Вы сможете использовать все шансы, которые предоставит судьба, если будете чуть менее требовательными и проявите терпение. От любимого человека ожидайте приятный сюрприз, не критикуйте его за предсказуемость.

Весы

Ваша активность позволит вам всюду успевать и быть в центре событий. Не перестарайтесь с настойчивостью, некоторым людям это может не понравиться. В семейных делах не стоит брать на себя роль командира, погонитесь за несколькими делами одновременно - не сделаете ни одного.

Скорпион

Сегодня лучше отойти от привычной работы и заняться чем-то полезным обществу. К примеру, можете заняться благотворительностью, сделать взнос в дом престарелых или приют для бездомных. Вечер проведите в романтичной обстановке за чтением хорошей осенней книги.

Стрелец

Сегодня лучше избегать дел, в которых вы некомпетентны. Постарайтесь быть менее агрессивными в общении с тем, кто хочет вам помочь. Проявите заботу по отношению к близким людям. Вечером отправляйтесь на интересное мероприятие, дома сидеть не стоит.

Козерог

Сегодняшний день будет переполнен заботами и суетой, и все ради хорошее будущего, к которому вы стремитесь. Нет времени ждать, пришел ваш час для активных действий. Не стесняйтесь задавать неудобные вопросы тем, кто знает на них ответ. В это время хорошо планировать переезд.

Водолей

Свободных представителей знака ждет новое знакомство. Новые отношения позволят избавиться от ряда комплексов. Вы будете жить так, как вам нравится, отбросив все табу. Возможно, на работе ожидают изменения, какие - зависит от ваших предыдущих действий.

Рыбы

Если вы горите какой-то идеей, как запустить новый проект или дело, то нельзя откладывать работу над делом на другое время. Возможно, на работе вас ожидают непредсказуемые события, но они приведут к улучшению материального состояния.

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