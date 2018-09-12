Биткоин: курс криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно дешевеет.
Теперь за монету предлагают $6 281,87.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum $183,655;
- Ripple $0,26251;
- Bitcoin Cash $438,80.
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