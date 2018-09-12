Национальный банк Украины на 12 сентября укрепил курс гривны на 10,5 копеек – до 28,09 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2809,5614 гривны (-10,5074);

– 100 евро – 3251,7864 гривны (-11,3152).

Напомним, что курс криптовалют также стремительно снижается.