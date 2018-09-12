Доллар в Украине резко обвалился [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 12 сентября укрепил курс гривны на 10,5 копеек – до 28,09 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2809,5614 гривны (-10,5074);
– 100 евро – 3251,7864 гривны (-11,3152).
Напомним, что курс криптовалют также стремительно снижается.
по теме
Курс доллара резко упал на межбанке
Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке закончились укреплением гривны
Курс доллара в обменниках снизился
Курс наличного доллара в обменных пунктах снизился
Доллар в Украине снова упал
Национальный банк Украины на 11 сентября укрепил курс гривны
Курс доллара в обменниках вернулся к росту
10 сентября курс покупки и продажи доллара в обменных пунктах начал снова расти
Доллар в Украине резко упал
Национальный банк Украины, по сравнению с предыдущим банковским днем, усилил курс гривны