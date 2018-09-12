Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко

Працівники СБУ затримали Олега Кизименка - заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Він написав, що на обійманій посаді Кизименко сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав їм службові документи, а також підтримував Росію в підривній діяльності проти України.