Працівники СБУ затримали Олега Кизименка [ Редактировать ]
Працівники СБУ затримали Олега Кизименка - заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Він написав, що на обійманій посаді Кизименко сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав їм службові документи, а також підтримував Росію в підривній діяльності проти України.
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