Ситуация на Донбассе резко обострилась, есть погибший [ Редактировать ]
На протяжении прошлых суток, 11 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
"Оккупанты 33 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - отмечается в сообщении.
В частности, в течение минувших суток враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а с миномета 120-го калибра – возле Широкино на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты", - отмечается в сообщении.
В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих были ранены, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.
По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены два и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.
"С начала текущих суток противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Два обстрела зафиксированы на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.
Ранее мы сообщали, что жителя Станицы Луганской разорвало миной.
по теме
Иловайский котел: как зеленый коридор стал дорогой смерти
29 августа для Украины скорбный день
Украина усилила защиту Азовского моря бронекатером
Для усиления защиты в Азовском море в Бердянском морском торговом порту был спущен на воду первый бронекатер "Лубны"
На Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины
Смерть Захарченко: в МИД России сделали резкое заявление
В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом
Захарченко умер: в СБУ сделали заявление
Служба безопасности Украины подтверждает информацию о гибели главаря "ДНР"