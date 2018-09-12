У Нью-Йорку триває тиждень моди [ Редактировать ]
На нью-йоркському тижні моди свою колекцію показав індійсько-американський модельєр Наїм Хан. У його весняних образах переважають яскраві кольори.
Дизайнер каже, шукав натхнення у вісімдесятих роках минулого століття. Свого часу Наїм Хан одягав першу леді США Мішель Обаму і герцогиню Кембриджську - Кейт Мідлтон.
Тижень моди в Нью-Йорку триватиме до 14 вересня.
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