У Вашингтоні оголошено надзвичайний стан

У Вашингтоні через ураган "Флоренс" оголошено надзвичайний стан. Він уже діє в трьох американських штатах - Південній та Північній Кароліні та Вірджинії. До східного узбережжя США ураган рухається зі швидкістю 220 кілометрів на годину. За прогнозами метеорологів, стихія дістанеться материка в ніч проти п'ятниці