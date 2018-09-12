Стрілянина в школі американського міста Норт-Лас-Вегас. Загинув 18-річний хлопець. Невідомий відкрив вогонь напередодні вдень поблизу бейсбольного майданчика.

Правоохоронці обшукали усі кабінети в школі. Знайшли зброю, з якої стріляли, однак нікого не затримали. Кажуть, загрози в цьому районі немає.

Ще одна стрілянина сталася в лікарні містечка Дауні. Там обійшлося без поранених. Поліця оточила заклад, працівників та пацієнтів евакуювали. А нападника затримали.