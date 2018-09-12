Верховний суд Росії розгляне скаргу захисників Романа Сущенка [ Редактировать ]
Посилити тиск на Росію для звільнення усіх українських політв'язнів, зокрема і журналіста Романа Сущенка закликало посольство України у Франції.
Сьогодні в Москві Верховний суд Росії розгляне скаргу його захисників на винесений вирок. Кореспондента інформагентства "Укрінформ" Сущенка росіяни звинуватили у шпигунстві.
У червні цього року суд Москви засудив його на 12 років позбавлення волі.
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