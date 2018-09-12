Посилити тиск на Росію для звільнення усіх українських політв'язнів, зокрема і журналіста Романа Сущенка закликало посольство України у Франції.

Сьогодні в Москві Верховний суд Росії розгляне скаргу його захисників на винесений вирок. Кореспондента інформагентства "Укрінформ" Сущенка росіяни звинуватили у шпигунстві.

У червні цього року суд Москви засудив його на 12 років позбавлення волі.