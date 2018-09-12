Сигналы представляют собой быстрые, но хорошо ощутимые радиоимпульсы

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли уловили 72 странных сигнала в ходе расшифровки 400 терабайт радиоинформации, полученной из карликовой галактики.

Как сообщает BBC, она расположена на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Источник сигнала, обозначаемый учеными как FRB 121102 - уникальный, поскольку только он регулярно подает быстрые радиовсплески такого рода.

"Природа производящего их объекта неизвестна", - заявили в университете.

Обнаруженные сигналы представляют собой быстрые, но хорошо ощутимые радиоимпульсы. Нечто подобное уже наблюдалось учеными в 2007 году, но лишь сейчас они привлекли внимание исследователей.

Существует несколько теорий происхождения сигналов, одна из них даже предполагает, что сигналы посылаются некой разумной внеземной субстанцией.

В прошлом году ученые из Гарвардского университета предположили, что импульсы могут являться утечками энергии из построенных внеземными цивилизациями мощных передатчиков, цель которых - осуществление межзвездных космических экспедиций.

Ученые предполагают, что для таких экспедиций может быть использован принцип так называемого светового или солнечного паруса. Небольшое давление, создаваемое светом (фотонами), может дать слабое, но постоянное ускорение, которое теоретически позволило бы космическому кораблю в итоге достигать околосветовых скоростей.

Ранее мы сообщали, что Плутон снова признали планетой.